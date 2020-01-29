Казанца отправили в колонию за избиение полицейского сковородкой

27-летнего жителя Казани осудили за применение насилия в отношении сотрудника полиции.

Как сообщили в Прокуратуре РТ, инцидент произошел в одной из коммунальных квартир на улице Восстания 8 ноября 2019 года. Подсудимый, будучи пьяным, напал на полицейского, приехавшего на сообщение об избиении. Мужчина нанес сотруднику правоохранительных органов три удара металлической сковородой по голове, причинив телесные повреждения и физическую боль, отметили в надзорном ведомстве.

Свою вину подсудимый признал, с учетом непогашенной судимости ему предстоит провести 2 года и 6 месяцев в колонии строгого режима.