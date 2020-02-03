В Казани водитель оставил Land Cruiser у магазина и лишился 1,6 миллиона рублей

В отделе полиции "Московский" расследуют дело, возбужденное по статье "Кража в особо крупном размере".

Как сообщают в МВД РТ, 30 января водитель автомобиля Toyota Land Cruiser припарковал свое транспортное средство около одного из торговых центров Казани. Когда он вернулся в машину, то обнаружил пропажу денег в сумме 1,6 миллиона рублей.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия и изучила записи с камер видеонаблюдения, установила вора и уже 31 января мужчина был задержан в одном из домов по улице Проточная.

В ходе допроса подозреваемый, ранее судимый за аналогичные преступления, свою вину полностью признал. Он сообщил, что проник в машину потерпевшего, используя специальный сканер сигнализации – код-граббер.

У подозреваемого изъята часть денег - 350 тысяч рублей, он отпущен под подписку о невыезде. Следствие продолжается.