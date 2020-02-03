«Синдром халявщика»: казанцы несколько часов стояли в очереди за бесплатной шаурмой

Сегодня в социальных сетях появились фотографии с огромной очередью возле ларька, торгующего шаурмой. Они было сделаны на улице Фучика, 105 а. С обеда и до 20:00 в честь открытия новой точки продажи стритфуда в инстаграм-аккаунте владельцы пообещали раздать 200 порций шаурмы бесплатно. Затем, вероятно, наблюдая за ажиотажем, добавили еще 100 порций "халявы".
Видно, что в очереди стоят люди самых разных возрастов: дети и студенты, взрослые женщины и мамы с колясками. Любители шаурмы акцию оценили, а вот в социальных сетях очереди вызвали только насмешку:
"Просто дикие люди. За пирожок мамку продадут, за компот бабку"
"Нечему удивляться, это же Туфа открыл, для тех кто не вкурсе Казанский блогер 1 млн подписчиков если не ошибаюсь.. ( ах да, я ел там шаурму, и сказать по правде.. она ни о чем, во-первых, очень дорого! Во-вторых, к шаурме/пицце все нужно докупать!)"
"синдром халявщика"
"Противовирусная шаурма по ходу)" - комментируют горожане происходящее.
В конце ноября казанцев неприятно удивило поведение людей в "Карусели": здесь разыгрывали чайник, за которым, по словам очевидцев, пришла "половина Казани".
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