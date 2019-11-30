«Людские пробки и настоящий ад»: в казанском ТЦ из-за чайника собралась толпа

В казанском торговом центре «Тандем» на проспекте Ибрагимова сегодня вечером собралась огромная толпа.

«Людские пробки и настоящий ад. Пол Казани приехало выиграть чайник», - подписал свой снимок в социальных сетях автор. Очевидцы говорят, что розыгрыш в ТЦ сегодня проводит гипермаркет «Карусель».

Конечно, подписчики поспешили посоревноваться в остроумии:

«Что за чайник? Почему я не в курсе? Мне тоже надо!» (пунктуация и орфография авторов сохранены)

«Раздавали бы халявный чак-чак, вообще драться начали бы уже!»

«Сейчас если крикнуть что в у входа в тандем проходит розыгрыш 50-ти тостер, вся толпа победит туда, снося все на своем пути)»