«Открытие Private Banking» почти на треть увеличил объем портфеля клиентов в 2019 году

«Открытие Private Banking» увеличил объем портфеля клиентов (сбережения и инвестиции) в 2019 году до 365 млрд рублей против 284 млрд годом ранее. Рост составил 28%.

Целевая клиентская база Private Banking по итогам прошлого года выросла на треть, объем клиентских средств достиг 238 млрд рублей, что на 12% выше показателей 2018 года.

Клиентами «Открытие Private Banking» являются свыше 5 тысяч семей, причем 39% из них имеют в своем портфеле инвестиционные продукты. Порог входа составляет 30 млн рублей для клиентов в Москве и Санкт-Петербурге и 15 млн -- в других регионах России.

Банк «Открытие» остается одним из лидеров российского банкинга для состоятельных клиентов, предлагая им консультации высококлассных экспертов, разработку индивидуальных инвестиционных стратегий, весь спектр финансовых продуктов и широкий набор нефинансовых услуг в рамках программы Lifestyle management.

Виктор Николаев, член правления, руководитель корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие»: «Банк «Открытие» в 2019 году укрепил традиционно сильные позиции в сегменте Private Banking. Развитие инвестиционного консультирования и современных финансовых технологий, направленных на удобный daily banking, позволят нам в 2020 году развивать «прайвет» и дальше, повышая лояльность клиентов».

О банке «Открытие»

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.