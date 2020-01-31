В Казанском аэропорту на короновирус проверили 358 пассажиров из Китая

Сегодня, 31 января, самолет из Китая в аэропорту "Казань" встречали медики и сотрудники санитарно-карантинного пункта. Как пояснили в Минздраве РТ, все 342 пассажира и 16 членов экипажа были опрошены, осмотрены и проинформированы о необходимости обращения к медикам при появлении симптомов ОРВИ и повышении температуры.

У всех 358 человек были забраны мазки из носоглотки для исключения нового коронавируса. Результаты анализов будут готовы в понедельник, все прибывшие туристы будут оперативно проинформированы. Ситуация остаётся на контроле руководства республики и Министерства здравоохранения РТ.

Также проведена дезинфекция самолета и помещений аэропорта, отметили в ведомстве.