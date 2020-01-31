В Казани водитель сбил школьницу и уехал. Его ищет полиция

В Казани разыскивают водителя, который сбил на пешеходном переходе девочку. Как рассказали в ГИБДД РТ, авария произошла 30 января в 16:00 напротив дома № 5 по Тверской улице.

Девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда неизвестный водитель ее сбил. Пострадавшая получила ушиб коленного сустава и левого тазобедренного сустава. Водитель с места происшествия скрылся.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев происшествия откликнуться по телефонам: +7(843)533-38-19, +7(843)533-38-48. Напомним, что за оставление места ДТП водитель может лишиться прав на срок от одного до полутора лет или получить административный арест на срок до 15 суток.