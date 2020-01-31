В Минздраве опубликовали список препаратов для лечения коронавируса

Сегодня, 30 января, Минздрав России опубликовал и направил в регионы рекомендации по лечению и профилактике коронавируса.

В документе указано, каким образом должна проходить диагностика граждан с подозрением на вирус, транспортировка заразившихся и другие медицинские процедуры. Также Минздрав порекомендовал список лекарств, которыми можно лечить коронавирус.

Всего в перечне три позиции. Это "Рибавирин", противовирусное средство; "Лопинавир" и "Ритонавир", ингибиторы - вещества, подавляющие или задерживающие течение физиологических и физико-химических процессов; а также рекомбинантный интерферон бета-1b, он, в частности, запускает создание ряда белков, обладающих противовирусным и противовоспалительным действием.

Отметим, что лекарства в данном списке предназначены для взрослых пациентов.

По данным Государственной Комиссии здравоохранения в Китайской Народной Республике на 02-00 30.01.2020 зарегистрировано 7711 подтверждённых случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией , прирост за сутки 29 % (1737). Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (4587). Летальность составляет 2,2 % (170 случаев).