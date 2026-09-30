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1 и 2 октября в Татарстане пройдут предпремьерные показы фильма «Я приду», посвящённые Дню пожилого человека

Служба новостей Автор статьи
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Шестнадцатилетний Тимофей отправляется на поиски бабушки — единственного родного человека, которая неожиданно перестала отвечать на его письма. Вместе с ним в путь отправляется юный Малёк. Их путешествие становится историей о дружбе, заботе, взрослении и ценности близких.

1 и 2 октября семейный фильм «Я приду» увидят зрители Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Бугульмы, Елабуги и Мензелинска, Юдино. Предпремьерные сеансы приурочены ко Дню пожилого человека: создатели картины приглашают зрителей провести время вместе с бабушками и дедушками.

Для гостей старшего поколения предусмотрена акция «С бабушкой в кино» со скидками на билеты до 100%. Условия участия, количество льготных билетов и размер скидки каждый кинотеатр определяет самостоятельно. Подробности уточняйте в выбранном кинотеатре.

Фильм режиссёра Булата Сабитова снят в Татарстане. В центре его истории — связь поколений и простое, но важное желание быть рядом с близкими. Совместный поход в кино может стать подарком, который запомнится и бабушкам с дедушками, и внукам.

Расписание предпремьерных показов Казань — 1 октября, 19:00

«Алмаз Синема Родина» — ул. Баумана, 44/8;

«Алмаз Синема Сувар» — ул. Хусаина Мавлютова, 45, ТЦ «Сити-Центр»;

«Алмаз Синема XL» — пр. Ямашева, 97. Билеты: https://kzn.kassir.ru/film/ya-pridu#5902622

Набережные Челны — 1 октября, 10:00 и 13:00 Билеты: https://nabchelny.kassir.ru/film/ya-pridu Альметьевск — 1 октября, 10:00, 13:20 и 17:30

Билеты: https://afisha.yandex.ru/almetyevsk/cinema/ya-pridu-2025

Бугульма — 1 октября, 11:00 и 14:15

Билеты: https://afisha.yandex.ru/bugulma/cinema/ya-pridu-2025

Юдино — 2 октября, 11:00, 14:00 и 19:00

Билеты: https://kzn.kassir.ru/film/ya-pridu?eventDate=02.10.2026

Елабуга — кинотеатр «Иллюзион»

Расписание и информация о билетах:https://illuzionelb.ru/

Мензелинск — «Кинопланета»

Расписание и билеты:

https://kinoplaneta.ru/events/ya-pridu-2020?city=menzelinsk&facility=kinoplaneta

Официальный сайт фильма: https://yapridufilm.ru

Сайт проекта: https://сбабушкойвкино.рф

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