Прокуратура Казани добивается лишения водительских прав граждан, состоящих на учете у нарколога

Прокуратура добивается прекращения действия водительских прав для пяти жителей Казани, состоящих на учете у нарколога.

Как сообщили в ведомстве, 5 человек состоят на учете в наркологии и имеют медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами. При этом они имеют водительские удостоверения .

Согласно закону «О безопасности дорожного движения» основанием для прекращения права на управление ТС является ухудшение здоровья водителя, препятствующее безопасному управлению транспортом, подтвержденное медицинским заключением. Постановлением правительства РФ утвержден перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством. По данному перечню лица, состоящие на диспансерном учете с диагнозом «расстройство личности в связи со смешанными заболеваниями», имеют медицинские противопоказания к управлению транспортным.

По результатам проверки прокуратура района направила в Вахитовский районный суд Казани административные исковые заявления о прекращении действия права указанных граждан на управление транспортными средствами. Административные исковые заявления находятся на стадии рассмотрения.