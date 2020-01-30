В Татарстане создан штаб по борьбе с коронавирусом. Заседания будут проходить ежедневно

В РТ по поручению Рустама Минниханова создан штаб по борьбе с коронавирусом.

Его возглавит возглавит вице-премьер Лейла Фазлеева, в работе штаба будут участвовать министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Марина Патяшина, министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин, министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ — начальник ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин и начальник главного управления ветеринарии кабмина РТ Алмаз Хисамутдинов.

Штаб будет собираться ежедневно.

Напомним, что пока случаев заражения в Казани не отмечено, ранее 12 человек обращались к медикам с симптомами, однако анализы показали, что коронавируса у них нет.