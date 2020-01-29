В Минздраве рассказали, когда в Россию придет коронавирус

В "Фармацевтическом вестнике" опубликовали доклад, в котором назвали возможные сроки прихода коронавируса в Россию.

"Новый коронавирус может появиться в России в середине февраля 2020 года", - сообщает издание со ссылкой на презентацию представителя Минздрава РФ.

Эксперт оценил риск ввоза коронавируса на территорию РФ как высокий по ряду причин: это высокий темп прироста заболеваемости, передача коронавируса воздушно-капельным путем, возникновение новых случаев заболеваний в северных провинциях Китая, пограничных с Россией, празднование китайского Нового года.

По последним данным в Китае число заболевших составило 5 тыс. 974 человека, было зафиксировано 132 летальных исхода, из них 125 случаев приходится на провинцию Хубэй, пишет "Интерфакс".

Ранее китаянка и русская жительница КНР рассказали корреспонденту ProKazan.ru, что происходит в стране и что думают местные жители. Почитать можно здесь.