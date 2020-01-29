В Казани молодая семья с грудным ребенком отравилась угарным газом

В Казани с подозрением на отравление угарным газом госпитализировали семейную пару с грудным ребенком, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Женщине 21 год, ее мужу 22 года, их дочь родилась на прошлой неделе 20 января. Сейчас за жизнь пострадавших борются врачи, малышка доставлена в ДРКБ.

Инцидент произошел в доме №8 по улице Таймырской 1986 года постройки. Подразделения МЧС не привлекались. Специалистам газовой службы предстоит выяснить причину ЧП.