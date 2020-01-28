Смена состава правительства РФ не приведет к кардинальным изменениям в проекте строительства трассы Москва - Казань, сообщил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

"Мы очень верим, что строительный блок правительства РФ, который тоже в значительной степени обновился, существенно предпримет усилия, нацеленные на упрощение и ускорение процедур, которые сегодня существуют в стройке" - приводит ТАСС слова министра.

Также он отметил, что новая трасса позволит разгрузить М7 и снизить ее аварийность. Планируется, что высокоскоростной магистрали присвоят индекс М12, а название для нее сейчас выбирают россияне.