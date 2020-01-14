«Айдаштрассе» и «Эчпочмак»: россияне предлагают варианты названия ВСМ «Казань - Москва»

Росавтодор опубликовал самые популярные варианты названий для высокоскоростной трассы, которые предложили россияне. Всего получилось 95 уникальных вариантов. Самыми популярными стали "Казань", "Восток", "Евразия", "Кама" и "Дружба".

Самым оригинальным вариантом в компании сочли аббревиатуру "Моника" - расшифровывается как Москва, Нижний Новгород, Казань. Среди предложенных идей фигурируют названия с национальным колоритом: "Чак-Чак", "Айдаштрассе", "Эчпочмак", "Алтын" и "Юл". Также есть предложение назвать трассу "Сунгирь" - название стоянки древнего человека под Владимиром, "Татарбан" и "Млечный путь".

Компания продолжает принимать предложения и голоса. Предложить названия можно в комментариях в группе "ВКонтакте" и на электронную почту imya-m12@yandex.ru.