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«Айдаштрассе» и «Эчпочмак»: россияне предлагают варианты названия ВСМ «Казань - Москва»

Cегодня, 17:56 79 2 Автор: prokazan.ru
Названы 5 самых популярных идей

Росавтодор опубликовал самые популярные варианты названий для высокоскоростной трассы, которые предложили россияне. Всего получилось 95 уникальных вариантов. Самыми популярными стали "Казань", "Восток", "Евразия", "Кама" и "Дружба". 

Самым оригинальным вариантом в компании сочли аббревиатуру "Моника" - расшифровывается как Москва, Нижний Новгород, Казань. Среди предложенных идей фигурируют названия с национальным колоритом: "Чак-Чак", "Айдаштрассе", "Эчпочмак", "Алтын" и "Юл". Также есть предложение назвать трассу "Сунгирь" - название стоянки древнего человека под Владимиром, "Татарбан" и "Млечный путь". 

Компания продолжает принимать предложения и голоса. Предложить названия можно в комментариях  в группе "ВКонтакте" и на электронную почту imya-m12@yandex.ru. 

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комментарии

Русский обыватель
2
14 января 2020
18:23
Лучше всего подходит название:

Бюджето -распилочная

А девизом строитальства предлагаю избрать слоган:

Вот где ваши пенсии !
Русский обыватель
0
14 января 2020
18:38
Хотя, возможно, лучше назвать мой оргазм. Меня вчера три бомжа так отодрали, что оргазм был длиннее, чем эта трасса

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