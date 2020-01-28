Лыжи на асфальте: казанцы стремятся избавиться от экипировки для зимнего спорта

Аномально теплая зима привела к тому, что жители Казани стремятся продать свою экипировку для зимних видов спорта. Такие данные предоставили аналитики сервиса Авито.

За период с 1 декабря по 22 января предложение на товары в разделе "зимние виды спорта" выросло на 22%. Больше всего казанцев пытались избавиться от санок (67%) и сноубордов(+52%). Однако продать их не так просто: спрос на многие товары сократился. Сильнее всего снизилась востребованность тюбингов (-67%) и санок (-66%).

Единственные товары, на которые спрос вырос – коньки и ледянки. В целом в этой категории спрос вырос всего на 3%. Средняя цена покупки в этом сегменте спорттоваров по городу составила 3 760 рублей. Она выросла за год на 12%. При этом, например, ледянки стали на 20% дороже, а хоккейные клюшки – на 10% доступнее.