В Лаишевском районе произошла серьезная авария. Очевидцы сообщают о погибших

Сегодня утром в Лаишевском районе Татарстана произошло серьезное ДТП. Об этом корреспонденту ProKazan.ru сообщили очевидцы. Также в редакцию предоставили видеозапись последствий.

На кадрах видно, что на трассе столкнулись несколько автомобилей, одна из машин получила сильные повреждения задней части. На заднем сиденье, судя по всему, находился пассажир. Как сообщают очевидцы, это молодой человек, он погиб. На месте работает полиция. Официальной информации от ведомства на момент публикации новости не поступало.