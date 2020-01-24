Постановление "О подготовке проекта планировки и межевания территории линейного объекта "Канатная дорога от "ГТРК "Корстон" к стадиону "Казань Арена" признано утратившим силу. Соответствующее постановление за подписью руководителя Исполкома Дениса Калинкина опубликовано в Сборнике документов мэрии на официальном сайте.

Напомним, что речь о строительстве канатных дорог в Казани шла еще в 2014 году. Предполагалось, что в 2015 году в столице РТ заработают сразу две канатные дороги – "железнодорожный вокзал Казань - Верхний Услон" и "НКЦ – Татнефть-арена". Разгрузить центр Казани были призваны еще 2 канатные дороги: "Корстон – стадион "Казань Арена" и "НКЦ – Татнефть арена".