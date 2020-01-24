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15:44, сегодня
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15:15, сегодня
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15:02, сегодня
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14:26, сегодня
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13:27, сегодня
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11:35, сегодня
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09:55, сегодня
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09:43, сегодня
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14:14, 23.01.2020
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В Казани передумали строить канатную дорогу от «Ак Барс Арены» до «Корстона»

Cегодня, 16:20 16 0 Автор: prokazan.ru

Постановление "О подготовке проекта планировки и межевания территории линейного объекта "Канатная дорога от "ГТРК "Корстон" к стадиону "Казань Арена" признано утратившим силу. Соответствующее постановление за подписью руководителя Исполкома Дениса Калинкина опубликовано в Сборнике документов мэрии на официальном сайте. 

Напомним, что речь о строительстве канатных дорог в Казани шла еще в 2014 году. Предполагалось, что в 2015 году в столице РТ заработают сразу две канатные дороги – "железнодорожный вокзал Казань - Верхний Услон" и "НКЦ – Татнефть-арена". Разгрузить центр Казани были призваны еще 2 канатные дороги: "Корстон – стадион "Казань Арена" и "НКЦ – Татнефть арена".

 

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