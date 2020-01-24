В Татарстане закрыли уголовное дело о крушении Boeing за истечением срока давности

Лаишевский районный суд закрыл дело о крушении самолета в казанском аэропорту за истечением шестилетнего срока давности. Об этом сообщают в пресс-службе суда. Также известно, что процесс шел в закрытом режиме; на скамье подсудимых оказались заместитель генерального директора авиакомпании "Татарстан" Валерий Портнов и её шеф-пилот Виктор Фомин.

Напомним, что авиакатастрофа под Казанью произошла 17 ноября 2013 года, в ней погиб весь экипаж и пассажиры самолета, всего 50 человек. В момент крушения на борту, в числе прочих, находились глава Управления ФСБ Татарстана Александр Антонов, ученый-востоковед Диана Гаджиева, сын президента РТ Ирек Минниханов . Расследование уголовного дела длилось 6 лет и завершилось в ноябре 2019 года.