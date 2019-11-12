Погибли 50 человек: Следком назвал причину авиакатастрофы в Казани

Следственный комитет России завершил уголовное дело об авиакатастрофе Boeing 737. Самолет рухнул на землю при заходе на посадку в аэропорту Казани в ноябре 2013 года. Погибли 50 человек, в том числе все члены экипажа.

К катастрофе привела ошибка командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула, заключило следствие. Установлено, что у Салихова не было достаточных навыков пилотирования, он был допущен к пассажирским перевозкам на основе фальшивых документов.

Сообщается, что в 2009 году заместитель генерального директора авиакомпании «Татарстан» Валерий Портнов направил в региональное управление Росавиации свидетельство пилота Салихова. Руководитель последнего ведомства Шавкат Умаров в свою очередь не проверил подлинность и достоверность документа.

«В результате Салихов, не имея базовых знаний, навыков и опыта пилота, стал осуществлять пассажирские авиаперевозки в качестве пилота воздушного судна. Кроме того, в процессе работы Валерий Портнов и шеф-пилот авиакомпании Виктор Фомин не обеспечили должную подготовку Салихова, а вместо этого направили неподготовленного пилота на получение статуса командира воздушного судна», - сообщает следственный комитет. Добавим, что Салихов работал командиров с 2012 года.

В день трагедии, 17 ноября 2013 года, на рейсе Москва-Казань Салихов при посадке ввел самолет в сложное пространственное положение, второй пилот Гуцул не принял управление на себя. Из-за неправильного пилотирования произошла катастрофа.

Уголовное дело в отношении Салихова и Гуцула прекращено в связи со смертью. СК РФ предъявил обвинения Портнову, Фомину и Омарову за нарушение правил безопасности и халатность, повлекшие по неосторожность смерть двух или более лиц.

Сообщается, что в ходе следствия были проведены многочисленные экспертизы - судебно-медицинские, молекулярно-генетические, химические и технико-криминалистические, было допрошено более 200 человек.