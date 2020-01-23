В школьных столовых Татарстана из меню убрали блюда, нелюбимые детьми

После проверок Роспотребнадзора РТ в 2019 году в школах республики изменили систему питания. Они были инициированы обращениями в ведомство родителей учащихся, передает "Татар-информ".

В частности, было скорректировано меню: стало меньше полуфабрикатов, также из списка убрали блюда из рыбного фарша и вареники, а для котлет, на которые жаловались школьники, изменили способ приготовления.

Также в части школ увеличили число посадочных мест в столовых, еще несколько учебных заведений стоят в очереди на реконструкцию. Школы, в которых создать дополнительные места невозможно, перешли на режим гибких перемен.

О том, что едят казанские школьники и довольны ли они меню, можно почитать в материале корреспондента ProKazan.ru.