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Фото Prokazan.ru

В школьных столовых Татарстана из меню убрали блюда, нелюбимые детьми

Cегодня, 18:39 33 2 Автор: prokazan.ru

После проверок Роспотребнадзора РТ в 2019 году в школах республики изменили систему питания. Они были инициированы обращениями в ведомство родителей учащихся, передает "Татар-информ".

В частности, было скорректировано меню: стало меньше полуфабрикатов, также из списка убрали блюда из рыбного фарша и вареники, а для котлет, на которые жаловались школьники, изменили способ приготовления.

Также в части школ увеличили число посадочных мест в столовых, еще несколько учебных заведений стоят в очереди на реконструкцию. Школы, в которых создать дополнительные места невозможно, перешли на режим гибких перемен. 

О том, что едят казанские школьники и довольны ли они меню, можно почитать в материале корреспондента ProKazan.ru.

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комментарии

Горожанин
0
23 января 2020
19:01
оставили чипсы и колу?
Димас люблю пивас
1
23 января 2020
19:14
Почему бы туда не добавить пивас из Пивомана? Его любят все дети старше 13 лет!
Горожанин
2
23 января 2020
19:21
Ещё нужно убрать блюда из печени. Один вред.
Горожанка
0
23 января 2020
19:31
И заставляют питаться в школе, если ребенок не хочет, не ест, то все равно заставляют проплачивать. Достали уже! Сколько можно заставлять. Через мерию вводят санкции на директоров, классных руководителей, те в свою очередь на родителей. Давят что бы ели, то есть можешь не есть, но плати за питание.

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