Школьная столовая: что получают казанские дети за 69 рублей?

Каждый день в школе дети тратят не только умственные, но и физические силы. Для сохранения энергии они нуждаются в правильном и сбалансированном питании. В Казани вопрос качества еды в школьных столовых поднимался неоднократно. Долгое время в мэрию поступало множество жалоб на холодные и невкусные блюда. Еще большая волна возмущений поднялась после того, как в апреле этого года повысилась стоимость завтраков и обедов. Так, двухразовое питание для начальной школы стало стоить 94 рубля, а одноразовое - для средней и старшей школы - 69 рублей. Однако, сообщали родители, качество продукции оставалось прежним.

Вскоре после этого Ильсур Метшин организовал масштабную проверку школьных столовых. Чиновники и депутаты Казани должны были посетить каждую школу и оценить качество обедов. В качестве основных минусов они отметили также холодную еду, жесткую говядину и "невкусные фрикадельки". По результатам проверки Метшин пообещал привести в порядок организацию школьных обедов. Корреспондент ProKazan.ru поговорил с школьниками и выяснил, что сейчас входит в основной рацион и какой обед они могут собрать на 69 рублей.

Эксперимент №1: школа в Приволжском районе

В первой школе у учеников есть абсолютное свобода выбора в том, чем они хотят пообедать. Столовая в этом учебном заведении больше напоминает некий ресторан, поскольку в ней действует система «шведский стол». Например, ребенок может выбрать либо 10 пирожных, либо полноценный обед. В школьное меню входят и не совсем обычные блюда: большой популярностью среди учеников пользуются буррито, лазанья и блинчики с медом.

Еще одной особенностью данного учебного заведения является то, что дети оплачивают обед с помощью отпечатка пальца. Система представляет из себя некий «электронный кошелек». Его легко можно пополнить прямо в здании школы на первом этаже. С помощью этой системы родители также способны отслеживать, чем пообедал его ребенок. Это, по их словам, очень удобно.

Мадина - ученица 5 класса

"У нас очень необычная столовая, она больше похожа на ресторан. Мне очень нравится лазанья, она такая вкусная как больше нигде. А еще я обожаю пирожные с маком и элеш. Еще мне нравится компот, не знаю, как он называется, но он очень вкусный".

Эксперимент №2: школа в Вахитовском районе

Столовая второй школы работает по более традиционной системе. Завтрак и обед здесь будет стоить 94 рубля, а просто обед – 69 рублей. Ребенок может выбрать, хочет он есть дважды в день или нет. На обед ученики получают разные салаты, второе блюдо, напиток и какой-нибудь фрукт. Как правило, в столовой используются заготовки. Так приготовление блюд выходит гораздо быстрее. Помимо этого, особой популярностью в школе пользуется буфет. В нем ученики могут полакомиться маффинами, эклерами и даже мини-шарлотками.

Оплачивать обеды школьники могут с помощью Образовательной карты: это виртуальный кошелек ребенка, предназначенный для оплаты питания именно в столовой. Родители, как и в предыдущей школе, легко могут отслеживать их рацион своего.

Особенностью данного учебного заведения является то, что в праздники в классах всегда имеется кошерная еда, которая отвечает требованиям еврейских законов об употреблении пищи. Например, на столе обязательно должны быть гранат, мед и яблоки.

Лиза - ученица 6 класса

"Больше всего мне нравятся булочки из столовой, их вкусно есть вместе с соком. Вообще мне нравится вся еда, она всегда такая вкусная и теплая".

Эксперимент №3: школа в Вахитовском районе

В столовой третьей школы ученики платят за обед также 69 рублей. Они могут выбрать либо тот рацион, который предлагает им столовая, либо набрать, что они хотят. На обед, как правило, они получают бутерброд, второе блюдо и чай или компот на выбор. С особым удовольствием ученики берут курицу в кляре, рагу и запеканку. Помимо этого, в школьной столовой продается множество разной выпечки: очпочмаков, элешей и сладких пирожков.

Примечательно, что здесь повара не используют заготовки. Все блюда, включая выпечку, они готовят сами. С помощью нагревательного элемента блюда остаются свежими на протяжении долгого времени.

Зара - ученица 5 класса

"Мне очень нравится еда в нашей столовой. В ней всегда чистота и порядок, а меню — это просто прелесть! В буфете я люблю покупать элеши, они очень вкусные".

Для справки: в начале ноября казанский проект реформирования системы школьного питания стал победителем престижной международной премии. Проект выиграл в номинации «Развитие местного самоуправления, планирование и управление». Всего в конкурсе участвовали 519 проектов из 28 стран. Каждый из них рассматривали по нескольким критериям: стабильность, отказоустойчивость, инновационность, эффективность, тиражируемость, важность и глобальная значимость.

