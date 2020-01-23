Миндортранс Татарстана опубликовал итоги голосования за лучшую концепцию оформления аэропорта. Вешний вид помещения должны изменить в связи с новым названием - аэропорту присвоено имя Габдуллы Тукая.

Выбор между пятью представленными вариантами делали сами жители республики - участие приняли более 5 тысяч пользователей Портала госуслуг. Наибольшее число голосов набрала концепция "Вдохновение Тукая": красочные изображения природы раскрывают замысел произведений писателя- гордость за родной край.

Республиканский оргкомитет по координации работ, связанных с оформлением аэропортов "Казань" и "Бегишево" в связи с присвоенными именами, проанализирует результаты голосования. На ближайшем заседании в феврале планируется утвердить итоговые подходы к оформлению аэровокзального комплекса, в том числе терминалов и привокзальной площади, для разработки проектной документации.