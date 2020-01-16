На портале Госуслуг РТ стартовало голосование за новое оформление аэропорта "Казань". Всего разработано 5 концепций, посвященных Габдулле Тукаю: "Поэзии серебряные нити" - графические произведения, отражающие творчество Тукая, рисунки нанесут на прозрачные поверхности; "Вдохновение Тукая"- красочные изображения природы раскрывают замысле произведений - гордость за родной край; "Путь Тукая" - концепция покажет портрет писателя и его жизненный и творческий путь; "Следуй за ласточкой" - здесь в стиле минимализма соединят образы ласточки из стихов Тукая и самолета; "Свет Тукая" - как символ того, что писателя называют "солнцем татарской поэзии" основой концепции станет яркий желтый цвет.

Примеры концепций оформления. open.tatarstan.ru

Чтобы проголосовать за один из вариантов, нужно авторизоваться на портале Госуслуги РТ.

Напомним, что в течение 2020 года аэропорт "Казань" ожидают преобразования в связи с присвоением ему имени Г. Тукая. Они также будут направлены на повышение уровня комфорта пассажиров.