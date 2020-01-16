На портале Госуслуг РТ стартовало голосование за новое оформление аэропорта "Казань". Всего разработано 5 концепций, посвященных Габдулле Тукаю: "Поэзии серебряные нити" - графические произведения, отражающие творчество Тукая, рисунки нанесут на прозрачные поверхности; "Вдохновение Тукая"- красочные изображения природы раскрывают замысле произведений - гордость за родной край; "Путь Тукая" - концепция покажет портрет писателя и его жизненный и творческий путь; "Следуй за ласточкой" - здесь в стиле минимализма соединят образы ласточки из стихов Тукая и самолета; "Свет Тукая" - как символ того, что писателя называют "солнцем татарской поэзии" основой концепции станет яркий желтый цвет.
Чтобы проголосовать за один из вариантов, нужно авторизоваться на портале Госуслуги РТ.
Напомним, что в течение 2020 года аэропорт "Казань" ожидают преобразования в связи с присвоением ему имени Г. Тукая. Они также будут направлены на повышение уровня комфорта пассажиров.
комментарии