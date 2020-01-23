В ФСБ вычислили сайт, с которого рассылали угрозы о минировании в российских городах

Федеральная служба безопасности России вычислила сайт, с которого неоднократно рассылали ложные угрозы о минировании различных объектов в 16 регионах страны.

Как сообщают в пресс-службе ФСБ, с 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования. В тексте также указывались более 16 тысяч, якобы, заминированных объектов социальной инфраструктуры (школы, детские сады, больницы, объекты транспорта, торговые центры и т.д.).Все угрозы носили ложный характер, отмечают в ведомстве.

В соответствии с действующим законодательством РФ на основании представления Генеральной прокуратуры совместно с Роскомнадзором с 23.01.2020 года сервис заблокирован.

Напомним, что в Казани в декабре 2019 года такое сообщение также поступало: из-за угрозы минирования был прерван концерт в "УНИКСе". На следующий день после этого срочно эвакуировали ТЦ "XL", о причинах не сообщалось.