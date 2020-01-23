Казанцы смогут услышать лекцию от пилота Дамира Юсупова, посадившего самолет на кукурузном поле

30 января в прямом эфире на портале "ПроеКТОриЯ" пройдет Всероссийский открытый урок от летчика гражданской авиации, Героя России Дамира Юсупова и руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Александра Нерадько. Аудиторией проекта являются школьники.

Спикеры расскажут о том, как устроена профессия летчика, как стать членом экипажа и научиться принимать важные решения за считанные секунды. Одно из таких судьбоносных решений 15 августа 2019 года принял командир воздушного судна Дамир Юсупов, который в критической ситуации совершил аварийную посадку под Жуковским на кукурузном поле. Благодаря этому были спасены все находившиеся на борту Airbus А321 233 человека.

Лекция начнется 30 января в 13.00. Посмотреть ее в прямом эфире можно на портале «ПроеКТОриЯ», в группах проекта в социальных сетях и через личные кабинеты образовательных организаций.