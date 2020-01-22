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19:46, 21.01.2020
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18:59, 21.01.2020
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17:20, 21.01.2020
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16:45, 21.01.2020
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16:12, 21.01.2020
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15:59, 21.01.2020
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15:00, 21.01.2020
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14:45, 21.01.2020
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14:20, 21.01.2020
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13:39, 21.01.2020
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tatar-inform.ru

Появился фоторобот извращенца, который надругался над девочкой в автобусе в Казани

Cегодня, 07:55 202 0 Автор: prokazan.ru

Появился фоторобот мужчины, который надругался над 9-летней школьницей в казанском автобусе. Снимок опубликовало агентство «Татар-информ» со ссылкой на собственные источники.

На вид мужчине около 35 лет, глаза карие, смуглая кожа, рост около 185 сантиметров. В тот день он был одет в черную куртку с капюшоном и синие джинсы.

Напомним, днем 4 декабря мужчина в переполненном автобусе №4, следующем в направлении села Куюки, схватил девочку за руку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Школьница закричала, извращенец выскочил из автобуса и убежал. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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