В Казани разыскивают мужчину, который надругался над школьницей в автобусе

В Казани разыскивают гражданина, который в автобусе совершал в отношении 9-летней девочки насильственные действия сексуального характера.

Как пояснили в Следкоме РТ, днем 4 декабря 2019 года неустановленный мужчина, находясь в переполненном автобусе № 90, следующем в направлении села Куюки, схватил девочку за руку, совершил в отношении нее указанные действия. Ребенок закричал, после чего мужчина выскочил из автобуса и убежал.

Сейчас проходят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности гражданина и обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

Гражданам, располагающим какой-либо информации о злоумышленнике, следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.