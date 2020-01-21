Казанец украл систему безопасности. Ему грозит до 2 лет заключения

Житель Казани украл из машины коробку с системой безопасности. Как сообщают в МВД РТ, подозреваемого задержали 20 января.

Из материалов уголовного дела следует, что мужчина проходил мимо магазина по продаже систем безопасности и заметил "Газель", внутри которой находились коробки с товаром. Воспользовавшись тем, что за автомобилем никто не наблюдает, мужчина похитил коробку со специальным оборудованием. Общий причиненный ущерб составил более 10 тысяч рублей.

В течение нескольких часов полицейские нашли подозреваемого и задержали его. Мужчина не стал отрицать своей вины и сознался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", мужчине может грозить до 2 лет заключения. Отметим, что задержанный ранее был судим.