Ассоциация АТП РТ разыскивает пассажира, который в соцсетях заявил, что ему дали сдачу купюрой "банка приколов".

Как пояснили в объединении перевозчиков, в социальных сетях появился пост с фотографией ненастоящей купюры и сообщением о том, ее выдали на сдачу в автобусе.

"в автобусе сдачу сдали с пятисотки, дома только заметил! Народ, проверяйте купюры не отходя от кассы!"

Однако пост был опубликован анонимно, в связи с чем Ассоциация АТП республики теперь разыскивает пострадавшего - настоящего или мнимого.

Сергей Темляков, председатель Ассоциации АТП РТ: "если действительно был такой факт, почему пассажир пишет это сообщение анонимно? Ни в Ассоциацию, ни на предприятия не поступало обращений о том, что в автобусе дали сдачу неправильной купюрой. Если этот факт действительно был, давайте вместе разбираться. Обратимся в правоохранительные органы. Пусть они проведут проверку! Уважаемый пассажир, мы ждем вас в Ассоциации!"

Также Темляков обратился к администраторам групп, опубликовавших анонимное сообщение.

"Большая просьба к администраторам групп проверять достоверность информации. Может просто кто-то хочет получить вознаграждение за информацию, которое Вы обещаете за интересную новость? Администраторы групп, если у Вас есть информация о человеке, кто прислал данную информацию просьба сообщить об этом в Ассоциацию. Давайте вместе установим действительно ли был такой факт или на кондуктора общественного транспорта наводят напраслину" - просят в Ассоциации перевозчиков.