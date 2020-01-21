Материнство как способ профилактики рака: казанский врач назвал причины женских болезней

Современные женщины не торопятся рожать, ставя на первое место карьеру, вместо семейной жизни.

А по прошествии времени многие сталкиваются с таким страшным диагнозом, как рак.



По статистике, каждый 35-й житель Татарстана имеет онкологическое заболевание. Рак молочной железы занимает первое место среди всех онкологических заболеваний у женщин, сообщается на сайте Минздрава РТ.

Корреспондент ProKazan.ru пообщался с заведующим отделением онкогинекологии ГАУЗ ГКБ №7, кандидатом медицинских наук, врачом высшей категории Габитовым Наилем Адгамовичем.

Чем занимаются онкогинекологи, как отличается отечественная медицина от зарубежной, почему рожать детей полезно для женского здоровья - в материале ProKazan.ru.

Биографическая справка:

Габитов Наиль Адгамович родился 17 декабря 1959 года в семье строителя. В семье трое детей. Старший брат — аритмолог, а сестра — педиатр.



Наиль Адгамович в 1983 году окончил лечебный факультет Казанского государственного медицинского института, получил звание кандидата медицинских наук.



По окончании института был распределен в онко-гинекологический диспансер.



Работал с известными хирургами — онкологами: профессором М.З. Сигалом, М.О. Слеповым, З.В. Мавлютовой.



С 1990 года возглавляет отделение онкогинекологии ГАУЗ ГКБ №7.

Есть ли в России тенденция к позднему рождению детей, как на Западе?

"Мы живем не в изолированном мире. И во многих вещах мы повторяем Запад. Были проведены исследования, сравнивающие европейских и азиатских женщин.

В Европе женщины поздно выходят замуж, потому что занимаются своим карьерным ростом, пытаются найти себя в обществе. Потом в определенный момент вспоминают, что до завершения репродуктивного возраста осталось совсем немного лет, и решают родить. Рожают 1 ребенка.

Сейчас коэффициент прироста в Европе составляет 1, 4- 1, 3. Это очень плохой коэффициент, говорящий о том, что европейская нация вырождается. В России этот коэффициент немного выше — 1,8 — 1,7. Для истинного прироста этот коэффициент должен быть больше 3.

Азиатскую женщину могут выдать замуж, начиная с 14 лет. Она выходит замуж и начинает рожать детей. Ребенка нужно вскармливать. Естественный процесс образования молока может длиться до 1,5 — 2 лет.

"Процесс овуляции — это травма эпителия брюшины. Как выяснилось, это основная причина развития рака яичников"

Беременность и грудное вскармливание — это такой период в женском организме, когда яичники не функционируют. Минимальный уровень гормонов, яйцеклетка не вырабатывается, работает гипофиз, который стимулирует выработку гормонов, необходимых для образования молозива. Отсутствие месячных — это не только отсутствие яйцеклетки, но и отсутствие овуляции.

Овуляция — это процесс, когда на поверхности яичника лопается эпителий, и созревшая яйцеклетка попадает в брюшную полость, захватывается маточными трубами, далее происходит процесс продвижения ее в полость матки.

Было посчитано: у азиатской женщины в течение жизни происходит около 200 овуляций, потому что она рожает 5 — 8 детей, каждого ребенка она кормит по полтора-два года. Получается, менструальных циклов у нее происходит мало.

Европейская женщина лет до 30-35 не рожает, потом она родит 1 ребенка, пройдет 2-3 недели, она бежит на работу, она не кормит, у нее восстанавливается менструальный цикл.

Процесс овуляции — это травма эпителия брюшины. Как выяснилось, это основная причина развития рака яичников. У азиатских женщина рак яичников встречается намного реже, чем у европейских.

Кормление грудью — это профилактика развития рака молочной железы. У азиатской женщины рак молочной железы развивается намного реже, чем у европейской".

Как отличается зарубежная медицина от отечественной?

"В ноябре 2019 года я участвовал в мастер-классе по эндохирургии в онкогинекологии в Риме. Я увидел, что делают там и понял, что мы немного отстаем в применении аппаратной базы. Мы проигрываем в технологиях. Мы уступаем на этапах комбинированных методов лечения.

Ездить на "Жигулях" и при этом говорить, что мы ездим на "Мерседесе" можно, но, когда ты садишься в "Мерседес-Жигули", ты понимаешь, что ты ездишь в "Жигулях".

Например, есть понятие лучевая терапия. Как можно лечить опухоль головного мозга в лечебном учреждении и получить результаты мирового уровня, если в лечебном учреждении нет гамма-ножа.

Однако по уровню выполняемых операций мы находимся на высоком уровне. Наши специалисты ничем не уступают зарубежным, они хорошо подготовлены, готовы к применению всех новейших технологий. Я горжусь, что работаю в таком отделении. У нас хороший главный врач, умеет создать команду, умеет поставить цель, мотивировать, при том, что у нас система несовершенна".

"Наши специалисты ничем не уступают зарубежным"

Одна наша пациентка уехала оперироваться в другую страну, хотя такую же операцию мы могли бы сделать и в Казани. Когда вернулась, она рассказала, что в Казани лечение бесплатное, а там все платное, из-за этого за рубежом пациенты ложатся в больницу в день операции и выписываются уже через день после хирургического вмешательства.

В казанской больнице ее наблюдали 5 - 7 человек. В зарубежной больнице пациентку наблюдали в 10 раз больше людей: специалист по массажу, специалист по суднам, специалист по перевязке, специалист по клизмам, разные врачи.

За рубежом каждый делает свою маленькую часть. У нас принципиально разный подход".

"Насколько мы сумеем вылечить пациента от такого грозного заболевания, как рак, зависит, как долго ребенок будет расти с мамой"

Чем работа хирурга-онколога отличается от работы обычных хирургов?

"У хирургов — онкологов отличается техника выполнения операции. При раковых заболеваниях успех лечения зависит во многом от того, насколько широко удаляются пораженные органы и ткани. Нужно убирать не только опухоль саму, как таковую, но и все возможные участки поражения этой опухолью.

Благодаря такой технике удается спасти человеческую жизнь. Это особенно важно, потому что все женщины — матери. И насколько мы сумеем вылечить пациента от такого грозного заболевания, как рак, зависит, как долго ребенок будет расти с мамой".

Какие технологии используются в вашем отделении?

"Наше отделение одним из первых в Татарстане начало внедрять эндоскопическую хирургию. Эта технология выполнения операций подразумевает хирургическое вмешательство не через большой разрез, а через маленькие отверстия — лапароскопическая хирургия. Преимущества данной технологии — пациент быстрее восстанавливается, он недолго находится в стационаре.

У нас в гинекологии практикуются органосохраняющие технологии. Мы не удаляем радикально весь орган, а удаляем только пораженную зону с соблюдением всех основных принципов онкологии.

Наша задача - сохранить орган, чтобы женщина могла забеременеть и родить здорового ребенка. Мы имеем таких пациентов, которые после наших операций рожают не только одного ребенка, но и двух, и трех.

При раке шейки матки обычно удаляют всю матку со все шейкой. А на сегодняшний день мы убираем все лимфоузлы, паравагинальную, параректальную клетчатку, часть влагалища, но сохраняем матку и подшиваем ее с влагалищем. Потом пациентка может рожать.

У нас существует технология, когда до лечения производится забор яйцеклетки пациентки, органы удаляются радикально, но сохраняется возможность суррогатного материнства. При чем суррогатный ребенок будет генетическим ребенком пациентки. Наши пациенты уже этим пользуются".

Нравится ли вам ваша профессия?

"Конечно, я люблю свою работу. Если ты не любишь профессию, в медицине работать нельзя. Всем своим пациентам мы сочувствуем. Благодаря этому сочувствию доктора проникают в ту ситуацию, с которой столкнулся человек, и это помогает мотивировать свои действия".