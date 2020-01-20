В Татарстане из-за портативного аккумулятора произошел пожар в школе. Эвакуировано 740 детей

20 января в 9:40 утра в МЧС РТ поступило сообщение о пожаре в школе села Столбище Лаишевского района. Сигнал исходил от программно-аппаратного комплекса, сообщают в ведомстве.

По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что источником возгорания стал детский рюкзак в гардеробной на первом этаже школы. Огонь потушил обслуживающий персонал учебного заведения до приезда спасателей, из здания эвакуировали 740 учеников и 40 сотрудников. Погибших и пострадавших нет.

По предварительным данным, в рюкзаке произошло самовозгорание портативного внешнего аккумулятора. Причина пожара устанавливается.