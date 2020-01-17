В шахте лифта казанской многоэтажки нашли труп мужчины

Ночью 16 января 2020 года в шахте лифта одного из домов по улице Ильича было обнаружено тело 31-летнего мужчины с признаками падения с высоты.

По предварительным данным, погибший пришел в гости к знакомым. Когда он поднимался на лифте, кабина внезапно остановилась между 8 и 9 этажами. Мужчина позвонил диспетчеру и сообщил о поломке. Последний велел мужчине дождаться мастера, однако тот сообщил, что разбирается в конструкции лифта и выберется самостоятельно. В результате он открыл двери и выпрыгнул на 8 этаж, однако не удержал равновесие и упал в шахту. В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте, сообщают в Следкоме РТ.

Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.