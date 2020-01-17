В Казани родился малыш весом в полкилограмма

С начала года в Казани родился 371 ребенок, среди них - малыш весом всего 550 граммов, сообщили в мэрии Казани. При этом вес самого крупного новорожденного за это время приближается к 5 килограммам.

Возраст самой юной мамы составил 18 лет, самого юного отца – 19 лет. Возраст самой зрелой мамы – 44 года, самого зрелого отца – 65 лет.

Также в мэрии назвали самые популярные и редкие имена: чаще всего родители называли дочерей Арина, Малика, София, Ева и Милана; мальчики получали имена Нурислам, Амир, Тимур. Самыми редкими именами с начала года стали Калерия, Илюза, Марина, Лидия, Забава, Герман, Линда, Камал, Агния.