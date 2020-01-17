В Татарстане задержали парней, находившихся в федеральном розыске за похищение человека

В деревне Нептун Пестречинского района полицейские задержали парней, находившихся в федеральном розыске за похищение человека и нарушение неприкосновенности жилища.

Как рассказали в пресс-службе МВД РТ, их обнаружили в доме 24-летнего местного жителя. Молодые люди – жители Казани, 1992 и 2000 годов рождения.

Также в столице РТ на улице Клары Цеткин задержана 40-летняя женщина, находящаяся в розыске за кражи, 44-летняя женщина - за оскорбление представителя власти и 29-летняя девушка - за покушение на кражу, сообщили в ведомстве.