Рано утром 17 января в одном из магазинов Зеленодольска произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 7 часов 53 минуты. Горело одноэтажное здание магазина "Fix price" на Заикина, 8.

Когда пожарные вскрыли двери, выяснилось, что внутри находится сотрудница охраны. Женщину вывели из помещения и передали медикам. Пострадавшую госпитализировали с отравлением продуктами горения.

Площадь возгорания составила 60 квадратных метров, горели потолочные перекрытия, сообщают в МЧС РТ.

Открытое горение ликвидировано в 8.20. Причина пожара устанавливается.