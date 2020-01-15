В казанском парке "Черное озеро" на один день приостановят работу катка. Об этом сообщает Дирекция парков и скверов.

Покататься в парке горожане не смогут 16 января, это связано с ожидаемым повышением температуры воздуха до плюсовых значений. В этот же день в пункте проката коньков на территории парка пройдет инвентаризация.

С 17 января каток и прокат на нем будут работать в обычном режиме: по будням с 13.00 до 22.00, по выходным с 10.00 до 22.00. Выдача коньков осуществляется до 21.00, технический перерыв – с 15.00 до 15.45.

Напомним, что в ближайшие два дня синоптики Татарстана обещают сильное ухудшение погоды.