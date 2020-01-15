Метель, туман и ледяной дождь: в Татарстане в ближайшие дни существенно ухудшится погода

Синоптики РТ обещают существенное ухудшение погодных условий в ближайшие двое суток.

Как рассказали в Гидрометцентре, на Европейскую территорию России выходит глубокий североатлантический циклон. Он принесет в республику осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами с ледяным дождем. Ожидается сильный юго-западный ветер порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах гололед, туман, ночью и утром 16 января кратковременная метель. На дорогах местами сильная гололедица.

Температурный фон ожидается аномально высоким: 16 января ночью минимальные температуры воздуха составят -1..-6°, утром и днем потеплеет повысятся до 0..+5°; 17 января ожидается ночью -2..+2°, днем 0..+4°. Средние температуры на 13-15 градусов превысят норму.

Положительные температуры воздуха в сочетании со смешанными и жидкими осадками могут привести к сходу снега с крыш зданий, предупреждают синоптики.

В выходные дни, 18-19 января, в республике сохранится теплая погода, местами возможен слабый снег. Температуры ожидаются ночью 0..-5°, на востоке при прояснениях до -9°; днем -4..+1°. На дорогах сильная гололедица.