Президент России Владимир Путин пообещал увеличить материнский капитал и выплачивать его при рождении первенца. Об этом он заявил сегодня в ходе оглашения послания к Федеральному собранию.

Родители первенца с 1 января 2020 года будут получать 466 616 рублей. При рождении второго ребенка семья получит дополнительно 150 тысяч, после третьего государство обязуется погасить 450 тысяч рублей ипотеки. Кроме того, выплаты будут положены на детей от 3 до 7 лет включительно. На первом этапе они составят 5,5 тысяч, если этого будет недостаточно, со следующего года сумму увеличат вдвое. Отметим, что речь идет о семьях, чьи доходы не превышают одного минимального размера оплаты труда.