Из горящей пятиэтажки под Казанью спасли 11 человек

Днем 13 января в поселке Васильево Зеленодольского района загорелась квартира в пятиэтажном жилом доме по улице Октябрьская. На третьем этаже горели вещи и мебель, площадь пожара составляла более 30 квадратных метров.

Как сообщают в МЧС РТ, на момент прибытия на место спасателей люди с верхних этажей просили о помощи.

Пожарные развернули автолестницу на балкон и оконные проёмы 4 и 5 этажа. С ее помощью с двух этажей удалось спасти 8 человек, из них 3 - дети. В подъезде дома наблюдалось сильное задымление, через лестничные пролеты с 3 этажа с помощью масок спасаемого вывели еще троих жителей многоэтажки.

Всего на пожаре спасены 11 человек, из них трое детей. Пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается.