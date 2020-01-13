В Казани из задымленной машины спасли спящего мужчину.

Как рассказали в МЧС РТ, 12 января вечером возгорание было замечено в бесхозном "УАЗе" около дома №32 по улице Адоратского. Пожарных на месте встретили жильцы дома и рассказали, что из кабины идет дым. Открыв заднюю дверь машины, спасатели нашли спящего на полу на матрасе мужчину 1966 года рождения. Его эвакуировали и передали медикам, однако от госпитализации он отказался.

В ходе осмотра машины была обнаружена установленная в УАЗе печь "буржуйка", возле которой горела внутренняя обшивка пола. Площадь пожара составила 1 квадратный метр, причиной возгорания в МЧС называют неосторожное обращение с огнем.