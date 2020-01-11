Министр просвещения рассказала о новых отметках в школьных аттестатах

В школьных аттестатах появятся оценки «зачет» и «незачет» по нескольким предметам – изобразительное искусство, музыка и физическая культура. Об этом сообщила министр просвещения России Ольга Васильева в интервью «Российской газете».

По ее словам, некоторые школы уже используют такую систему оценок, но в аттестатах традиционно применяется пятибалльная система. Сейчас министерство готовит новый порядок выдачи аттестатов об общем и среднем образовании.

«Он позволит закрепить право школы ставить «зачтено» за такие предметы, как изобразительное искусство, музыка и физическая культура», - отметила Васильева. По ее словам, ставить «тройку» по музыке в аттестат только из-за того, что у ребенка отсутствует слух, неправильно.

«Мое личное мнение: любой ребенок любит бегать, прыгать, рисовать, петь. И, может быть, не у всех это получается на отлично, но ставить тройку в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно».