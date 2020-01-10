Жители Татарстана увидят первое лунное затмение в этом году

Полутеневое лунное затмение татарстанцы вместо с остальными жителями России могут наблюдать в ночь на 11 января. Наибольшая фаза явления наступит в 22:10 МСК, сообщает ТАСС Наука. Всего в 2020 году затмение ожидается четырежды.

Лунные затмения происходят в полнолуние, когда Земля оказывается на одной линии между Солнцем и Луной, последняя при этом заходит в конус тени Земли и приобретает красноватый оттенок. Однако у Земли есть еще и "полутень". Такие лунные затмения называются полутеневыми. Самое значительное произойдет в первые дни года - Луна погрузится в полутень Земли почти на 100%, пояснили изданию эксперты Московского планетария.