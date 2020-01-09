Появление заборов, открытие зооботсада и снос Арских казарм: как менялся город в 2019 году

Исследователи часто включают Казань в разные рейтинги. Например, в этом году она уверенно вошла в пятерку городов России по качеству городской среды. Корреспондент ProKazan.ru собрала в одном материале наиболее заметные события казанской урбанистики за прошедший год.

Установка заборов

Герб, нарисованный художницей Аидой Назировой

В этом году улицы города заметно преобразились. Например, вдоль дорог появилось множество заборов, вызвавших волну недовольств у казанцев. По словам жителей, зачастую они перегораживали выход к тротуарам и мешали пройти к парковкам. В социальных сетях заборчики называли «уродскими» и не соответствующими урбанистическим нормам. Казанская художница Аида Назирова также поиронизировала по этому поводу и предложила новый вариант герба города. Мэр Казани Ильсур Метшин не остался в стороне этого вопроса и заявил, что установка заборов - исполнение закона, которому муниципальные власти не могут противостоять.

Проект реконструкции «Кольца»

Проект-победитель, представленный компанией Heads Group

Еще одной будоражащей темой стал архитектурный конкурс на лучший проект реконструкции ТЦ. Лучшей, по мнению жюри, стала московская компания Heads Group. Однако жители города не оценили выбранный проект: в социальных сетях разгорелись бурные дискуссии, а новый дизайн «Кольца» породил локальные шутки. Среди них оказалось сравнение фасада ТЦ с «сеткой-рабицей за 200 рублей».

Начало строительства второй ветки метро

Процесс строительства новой ветки

В 2019 году решили обновить не только главный торговый центр города, но и наконец-то начать строительство новой ветки казанского метро. О линии, получившей название «Савиновская», заговорили еще пять лет назад. На второй ветке должны расположиться 12 новых станций. Пока что работы начались с «Улицы Юлиуса Фучика» и «Улицы Академика Сахарова». Открытие четырех станций запланировано уже на 2023 год.

Продолжение благоустройства набережной Кабана

Баннеры на месте реконструкции

В этом году также продолжилась реконструкция набережной Кабана. Власти города поставили перед собой амбициозные цели: построить на этой территории амфитеатр, школу воднолыжного спорта, спортивную площадку и зону для йоги, уединенные пирсы, фонтан, лодочную станцию с прокатом и даже пешеходный мост над водой к улице Марджани. Также весь участок планируется разбить на четыре функциональные зоны: лес, река, спорт и мост. Работы начали с пересадки деревьев и забивки свай под спортивную площадку и смотровую над водой.



Открытие зооботсада «Река Замбези»

Зоопарк «Река Замбези»

Еще одно открытие, которого казанцы ждали очень долго. Зоопарк начал свою работу в тестовом режиме 21 декабря. Сроки его открытия постоянно сдвигались на протяжение двух лет. Причиной тому были затянувшееся строительство и период адаптации животных на новом месте. Сейчас в зооботсад доставили большую часть животных: гамадрилов, дик-диков, черепах, лемуров, мартышек и сурикатов. Однако казанцы зоопарк не оценили, поскольку большинство вольеров оказались пустыми.

Мергасовский дом

Мергасовский дом в 2017 году

Также в 2019 году казанцы активно проявляли свою гражданскую позицию. Например, благодаря инициативе жителей города наконец стала известна дальнейшая судьба Мергасовского дома. На протяжение долгого времени власти города отказывались реставрировать знаменитый зеленый дом. Однако этой весной жителей окончательно расселили. Пустое помещение сразу же стало притягивать к себе мародеров и хулиганов. Жители города не остались к этому равнодушными: проводили субботники, дежурили около здания по ночам и даже поставили спектакль. Сейчас Мергасовский дом находится под охраной и ожидает своей реконструкции.

Снос бани в Дербышках

Скриншот видеозаписи сноса

Еще одним резонансным событием этого года стал снос дербышкинской бани, построенной более полувека назад. В 2014 году здание полностью закрыли, тогда же его выкупил депутат Казгордумы. По его задумке, на месте бани должен был появиться современный жилой комплекс. Жители Дербышек живо отреагировали на ситуацию и выступили против уничтожения. Однако противостоять властям им не удалось, и в конце октября баню полностью снесли. Недавно мэр города Ильсур Метшин заявил, что на этом месте построят дом с фасадом, повторяющим фасад бани.

Уничтожение Арских казарм

Одиночный пикет против сноса Арских казарм

В этом году под снос также попали Арские казармы – ценный памятник военной готической архитектуры. Часть жителей города и архитекторы несколько лет боролись за присвоение объекту охранного статуса: создавали петиции, проводили пикеты и митинги возле Кремля. Однако все усилия оказались напрасны, власти города решили не реставрировать здания. В конце мая полуразрушенные казармы снесли полностью.