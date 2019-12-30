«Казметрострой» опубликовал фото строительства новой станции метро в Казани

На сайте "Казметрострой" появились фотографии одного из этапов строительства станции метро "Сахарова". Около "МЕГИ" пока монтируют тоннелепроходческий комплекс. Напомним, что первый участок второй ветки метро составят 4 станции: "Сахарова", "Фучика", "100-летия ТАССР", "10 микрорайон". Всего запланировано 12 новых станций метрополитена.