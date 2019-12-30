На сайте "Казметрострой" появились фотографии одного из этапов строительства станции метро "Сахарова". Около "МЕГИ" пока монтируют тоннелепроходческий комплекс. Напомним, что первый участок второй ветки метро составят 4 станции: "Сахарова", "Фучика", "100-летия ТАССР", "10 микрорайон". Всего запланировано 12 новых станций метрополитена.
«Казметрострой» опубликовал фото строительства новой станции метро в Казани
Cегодня, 21:43 1291 5
читайте также:В историческом центре Казани построят «клубный» жилой комплекс
Топ-7 востребованных профессий в Набережных Челнах
В Казани готовятся сдать сразу несколько «проблемных» домов
Онкоцентр у морга, бассейн и детсады: какие новые объекты построят в Челнах
В Казани на месте снесенной бани в Дербышках построят дом с фасадом исторического зданияПоказать больше...
Казанский Шиес: итоги протестов жителей против строительства МСЗ
Казанский Шиес: история протестов жителей против строительства МСЗ
Мусоросжигательный завод под Казанью начнут строить в 2020 году
В Казани в ближайшие два года построят 20 детсадов
Мы против насилия и агрессии: протестующие под Казанью опубликовали хартию
Казанец украл из строительной бытовки инструменты и ноутбук
В Казани сдали очередной «проблемный дом» в ЖК «Молодежный»
В Казани появится «Магистраль 100-летия ТАССР»
«Дичь какая-то»: Варламов назвал самые уродливые здания Казани
Движение на съезде с проспекта Победы в Казани будет ограничено до конца года
В Куюках разрешили ввести в эксплуатацию два «долгостроя»
Люди встали стеной перед техникой: активисты под Казанью продолжают протесты
Движение на Большой Красной в Казани ограничили еще на 8 месяцев
В Казани строится «Снежная деревня»: фоторепортаж с главной новогодней площадки
Стало известно о продлении будущей трассы Москва – Казань
Правительство России поможет Татарстану построить Большое казанское кольцо
«Не знаю, как я выжила»: у жительницы Казани без предупреждения снесли дом
Казанский Шиес: итоги протестов жителей против строительства МСЗ
Казанский Шиес: история протестов жителей против строительства МСЗ
Мусоросжигательный завод под Казанью начнут строить в 2020 году
В Казани в ближайшие два года построят 20 детсадов
Мы против насилия и агрессии: протестующие под Казанью опубликовали хартию
Казанец украл из строительной бытовки инструменты и ноутбук
В Казани сдали очередной «проблемный дом» в ЖК «Молодежный»
В Казани появится «Магистраль 100-летия ТАССР»
«Дичь какая-то»: Варламов назвал самые уродливые здания Казани
Движение на съезде с проспекта Победы в Казани будет ограничено до конца года
В Куюках разрешили ввести в эксплуатацию два «долгостроя»
Люди встали стеной перед техникой: активисты под Казанью продолжают протесты
Движение на Большой Красной в Казани ограничили еще на 8 месяцев
В Казани строится «Снежная деревня»: фоторепортаж с главной новогодней площадки
Стало известно о продлении будущей трассы Москва – Казань
Правительство России поможет Татарстану построить Большое казанское кольцо
«Не знаю, как я выжила»: у жительницы Казани без предупреждения снесли дом
комментарии