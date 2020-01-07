Как и обещала дирекция зоопарка ”Река Замбези”, свои двери в тестовом режиме он распахнул в конце декабря прошлого года. Такая спешка была вызвана грядущими новогодними каникулами. Однако администрация предупреждала заранее, что большинства зверей там не будет, так как многие находятся ещё в процессе подготовки и транспортировки.

Тем не менее, многие казанцы и гости города хотели скрасить свой новогодний досуг и оказаться в числе первопроходцев в стенах нового зоопарка.

Но разочарование не заставило себя долго ждать, на огромную территорию новго зооботсада всего было насчитано два вида птиц, несколько крокодилов, пара черепах, несколько видов грызунов, лев, львица, бегемот и шакаловидные собаки.

Недовольные родители сводили внимание своих детей к качелям и различным развлекательным площадкам. Что касается цен, то для взрослого вход составляет 300 рублей, а для ребенка 150 рублей.

Возвращаясь обратно, многие люди пытались вернуть свои деньги в кассах, однако в возврате им было отказано, потому что всех предупреждают в самом начале о тестовом режиме.