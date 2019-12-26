В Казани на месте снесенной бани в Дербышках построят дом с фасадом исторического здания

На месте бани в Дербышках, которую снесли осенью этого года, построят дом с фасадом, повторяющим фасад бани. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил мэр столицы РТ. Напомним, что баня, которая была дорога местным жителям как исторический объект, не входила в список объектов культурного наследия. Ее построили в 1949 году, не так давно она оказалась в частных руках и была снесена несмотря на митинги активистов.

"Много лет назад мы хотели провести в ней капитальный ремонт, но, к сожалению, она в буквальном смысле полностью сгнила и не подлежала ремонту. Нам не позволили его провести" - заявил Ильсур Метшин.

Также мэр Казани поделился, что относится к горожанам, выходящим на подобные акции, с уважением, потому что так люди выражают свое мнение, им небезразлично то, что происходит вокруг.

"По разным поводам у людей есть позиции, которые мы внимательно слушаем", – подчеркнул он.