Росгвардейцы нашли и вернули казанцу потерянное портмоне

Накануне вечером росгвардейцы Алексей Денисов, Дмитрий Колосов и Михаил Кузин нашли и вернули казанцу утерянный кошелек.

7 января войсковой наряд казанского специального моторизованного полка Росгвардии во время патрулирования улиц Советского района г. Казани увидел портмоне, лежащее на тротуаре. В кошельке находились несколько банковских карт, визитки, деньги.

Чтобы найти владельца портмоне, росгвардейцы воспользовались мобильным приложением банка. Патрульные перевели на его счет небольшую сумму и сообщили о находке.

Спустя некоторое время владелец портмоне связался с военнослужащими. Молодой человек очень обрадовался, что кошелек нашелся, и от души поблагодарил росгвардейцев за проявленные порядочность и находчивость.