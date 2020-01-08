В Казани откроют пункты приема новогодних елок

10 января в Казани откроют пункты приема живых елок, сообщает мэрия Казани. Сдать можно будет ель, сосну, пихту, лапник. Пункты приема проработают до 31 января по адресам: ул.Аделя Кутуя, 160 (контейнер возле офиса Поволжской экологической компании) и пр.Победы, 141 (контейнер на территории зимнего бульвара торгового центра).

Собранные деревья отдадут в фермерские хозяйства, где они послужат в качестве подстилки для животных и птиц.

Напомним, что сдавать необходимо натуральные елки, очищенные от мишуры и игрушек.

Подобная акция пройдет в Казани уже не в первый раз. В 2019 году удалось собрать более 4 тонн живых елок.