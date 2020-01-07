За прошедшие сутки с улиц Казани вывезли более 4 тонн снега

С улиц Казани вывезли более 4,5 тыс. тонн снега. К уборке города были привлечены 448 дорожных рабочих и 536 единиц специальной техники.

На дорогах Казани за сутки было использовано 73 тонны противогололедных материалов, в том числе 34 тонны реагента и 39 тонн пескосоляной смеси.

Сегодня днем на уборку улиц выйдут 280 дорожных рабочих и 285 единиц специальной техники, сообщает Комитет внешнего благоустройства.

Вывоз снега будет осуществляться с участков улиц: 25 Октября, Аграрная, Алафузова, Баумана, Беломорская, Волгоградская, Габишева, Гагарина, Гвардейская, Гладилова, Декабристов, Деловая, Дружбы, Закиева, Заря, Р.Зорге, Г.Камала, Красикова, Королева, Космонавтов, Латыпова, Пионерская, Петербургская, Поперечно-Базарная, Попова, Столбова, Табейкина, Товарищеская, Энгельса, а также Ноксинского спуска.